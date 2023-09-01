«Все мы — украинцы». Зеленский поздравил учащихся и педагогов в Украине и за рубежом с Днем знаний 1 сентября, 16:26 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

В честь Дня знаний президент Украины Владимир Зеленский пообщался в режиме видеоконференции с украинскими учениками и педагогами и поздравил их с началом нового учебного года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

К онлайн-конференции с президентом присоединились почти 40 учебных заведений из 23 областей Украины, а также из-за рубежа. В частности, это школы прифронтовых областей, учебные заведения, которые приняли учеников-переселенцев, школа из города Бахмута, которая работает в чрезвычайном дистанционном формате, заведения в Стамбуле, Вильнюсе, Варшаве, Мюнхене, где учатся украинские дети.

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Президент отметил, что сегодня все украинские школы функционируют в разных условиях, и с началом полномасштабной войны 1 сентября у всех разное. Он отметил, что сегодня начали работу почти 13 тыс. школ, где будут получать знания более 3 млн. 700 тыс. учащихся и учениц.

«Когда-то это было настолько привычно, что даже и мнения такого не было, чтобы как-то это особенно ценить. Теперь мы все это понимаем. Почти миллион украинских детей все еще будут учиться онлайн. Еще почти миллион — в смешанном формате. Большинство — в Украине. Но мы не забываем ни одного украинского ребенка, ни одного парня, ни одной девушки, где бы вы ни были сейчас и каким бы ни было ваше 1 сентября сегодня. Все мы — украинцы», — подчеркнул Зеленский.

Во время общения с учениками Зеленский заявил, что украинское образование обязательно должно быть современным и составлять достойную конкуренцию образованию западных стран.

«Сегодня не секрет, что когда наши семьи уехали за границу и украинские дети пошли в школы, то все отмечают наших детей. Все учителя в разных школах мира действительно отмечают, что уровень знаний, образования наших детей не ниже, а даже в некоторых странах выше, чем у детей из других стран. Сообразительные дети, учатся, много знают, умеют очень быстро мыслить. Учат языки и через два-три месяца говорят на том языке, где сейчас находятся», — отметил он.

В то же время президент акцентировал, что Украина ожидает возвращения всех наших семей и детей.

«Самое главное, что мы должны делать наше образование современным. Мне кажется, мы сейчас это делаем», — сказал Глава государства.



Он также поблагодарил руководителей и педагогов образовательных учреждений прифронтовых регионов, делающих большое героическое дело, а также смелых детей, обучающихся в этих школах, и их родителей.