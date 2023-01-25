Парадокс истории. Пойдет ли Зеленский на второй срок и как война изменила его шансы на переизбрание — политологи 25 января, 12:19 По мнению Владимира Фесенко, окружение Зеленского будет подталкивать его к переизбранию на второй срок (Фото:ОП)

Политическое будущее президента Украины Владимира Зеленского напрямую зависит от того, как завершится война. Однако она уже повлияла на его шансы переизбраться на второй срок, считают украинские политологи.

Об этом несколько экспертов рассказали NV по случаю 45-летия Владимира Зеленского, которое он отмечает 25 января. В своем материале NV проанализировал сильные и слабые стороны президента Украины.

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Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии и научный директор Фонда Деминициативы, констатирует парадокс истории: если накануне 24 февраля политическое положение Зеленского ухудшилось и его рейтинги падали, то теперь отношение к нему улучшилось — как к человеку, который олицетворяет борьбу украинского народа, является президентом и верховным главнокомандующим.

«Поэтому если спросим: есть ли у Зеленского шансы на переизбрание?, — то они есть. Они и до войны были. Сейчас шансы стали лучше, — говорит Гарань. — Но как оно будет? Ну, никто же не может сказать».



Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований Пента, убежден, что будущее Зеленского будет зависеть от двух вещей. Первое – чем и как закончится война. Второй фактор, который будет влиять на дальнейшую оценку его деятельности, – это послевоенный период. По мнению политолога, оцепление Зеленского будет подталкивать его к переизбранию на второй срок.

«Но послевоенное правление будет более сложным и проблемным, — считает Фесенко. — Здесь потребуются другие качества. И потом вернутся наши классические проблемы, которые и сейчас существуют: та же коррупция. Но у нас люди все сейчас сконцентрированы на сопротивлении и преодолении русского нашествия. Конфликтность политическая вернется, люди более критично будут оценивать ситуацию, потребуют от власти быстрого решения социально-экономических проблем».



Политолог Николай Давыдюк полагает, что о политическом будущем президента сейчас никто не знает, как и сам лидер. Все будет зависеть от того, как завершится война. «Мы все верим в победу и делаем все для этого. Но как там будет, все ли он станет правильно делать со своей стороны — от этого все будет зависеть, — говорит аналитик. — Ситуация в развитии, еще даже кульминация не наступила, и поэтому мы не знаем. Увидим. Надеюсь, что все будет хорошо у нас с вами. А как у него будет — зависит от него».

Политолог Петр Олещук считает, что Зеленский должен будет « сам для себя на определенном этапе ответить на вопрос, пойдет ли он на второй срок, или не пойдет». «И, конечно, вопрос будет зависеть от многих обстоятельств, в том числе связанных с завершением войны, когда это произойдет и какими будут ее результаты», — считает Олещук.

В любом случае специалист убежден, что Зеленский не уйдет из политики, поскольку превратился в значимую и узнаваемую фигуру не только украинской, но и мировой политики. Олещук не исключает, что впоследствии Зеленский может оказаться в руководстве какими-либо международными институтами.