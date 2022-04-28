«Внутри мира Зеленского». Президент Украины появился на обложке Time 28 апреля, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский на новой обложке журнала Тime (Фото:Тime)

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке журнала Time.

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Журнал выпустил материал о главе государства под названием «Внутри мира Зеленского».

«Ночами ему труднее всего, когда он лежит на своей койке, в ушах стоит вой сирен воздушной тревоги, а рядом с ним продолжает жужжать телефон. На экране телефона его лицо выглядит как призрак в темноте, а глаза сканируют сообщения, которые он не успел прочитать днем. Некоторые от его жены и детей, многие от его советников, несколько от его войск, окруженных в своих бункерах, которые снова и снова просят его дать больше оружия, чтобы прорвать российскую осаду», — говорится в материале.

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