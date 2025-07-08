Решение относительно того, кто заменит Маркарову еще не принято (Фото: Оксана Маркарова via Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде.

Об этом во вторник, 8 июля, сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента.

По словам собеседника издания, должность для Маркаровой будет определена позже.

Также источник сообщил, что предварительные консультации с министром иностранных дел Андреем Сибигой уже прошли. Решение о том, кто заменит Маркарову в США, пока не принято.

Смену Оксаны Маркаровой президент Украины обсудил с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Он назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Эту информацию, опубликованную 7 июля агентством Bloomberg, подтвердили журналистам Суспільне информированные источники.

Оксана Маркарова, бывшая министр финансов Украины, занимает роль посла в США с февраля 2021 года.

Народный депутат Ярослав Железняк, комментируя статью Bloomberg, заявлял, что Шмыгаль отказался от должности, а Галущенко не собираются назначать на нее.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Маркаровой сейчас является, по словам нардепа, министр культуры Николай Точицкий. Маловероятным является назначение заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, а очень маловероятным — министра обороны Умерова.