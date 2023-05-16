Зеленский вернулся из Европы в Киев и собрал Ставку. Ему доложили о боеготовности новых бригад 16 мая, 12:34 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в четыре европейских страны-союзника вернулся в Киев и собрал Ставку верховного главнокомандующего во вторник, 16 мая.

Об этом он сообщил в Telegram.

Руководители объединенных стратегических группировок войск доложили президенту о ходе боевых действий на их участках фронта. Также на встрече рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок.

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«Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам. Заслушали результаты проверки боеготовности новых бригад», — рассказал Зеленский.



13 мая президент Украины посетил Италию, где встретился с президентом Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским. Там договорились о ПВО и оружии для Украины. Затем он отправился в Германию, объявившую о новом крупном пакете военной помощи на 2,7 миллиарда евро.

Вечером 14 мая Зеленский прибыл во Францию, где встретился с президентом Эмманюэлем Макроном. Париж пообещал передать Киеву в ближайшие недели десятки бронированных машин и легких танков типа AMX-10RC. Также Макрон анонсировал поставки ракет, дальность которых «позволит дать отпор во время контрнаступления».

15 мая президент Украины приехал в Великобританию. Лондон пообещал Киеву сотни ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО. Там Зеленский заявил, что Украине нужно «немножко, не очень много времени», чтобы начать контрнаступление.