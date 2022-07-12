Зеленский поставил задачу освободить всю Украину и западное оружие работает для этого безупречно — Данилов 12 июля, 21:41 Высокоточное оружие от зарубежных стран сделало процесс деоккупации более эффективным (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинским военным поставлена задача освободить всю территорию Украины, а оружие от западных партнеров делает этот процесс более эффективным.

«Когда президент ставит задание нашим военным, речь идет обо всей Украине Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности», — сказал Данилов в интервью Радио Свобода.

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Он добавил, что высокоточное оружие от зарубежных стран сделало процесс деоккупации более эффективным.

«У нас нет ни одного дня, чтобы не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, их скопления, их места хранения оружия, техники. Это оружие работает безупречно: оно точно понимает, куда нужно попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать», — отметил Данилов.

11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

До этого министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться. Тех, у кого нет такой возможности, призывали готовить укрытия, запасаться водой и едой.

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