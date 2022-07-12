Зеленский поставил задачу освободить всю Украину и западное оружие работает для этого безупречно — Данилов

12 июля, 21:41
Высокоточное оружие от зарубежных стран сделало процесс деоккупации более эффективным (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Высокоточное оружие от зарубежных стран сделало процесс деоккупации более эффективным (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинским военным поставлена задача освободить всю территорию Украины, а оружие от западных партнеров делает этот процесс более эффективным.

«Когда президент ставит задание нашим военным, речь идет обо всей Украине Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности», — сказал Данилов в интервью Радио Свобода.

Видео дня
Читайте также:

Танк ВСУ во время боев (Фото:Генштаб) «К освобождению Крыма». Что означает приказ о деоккупации юга Украины и почему это приоритетное направление — интервью с экспертом

Он добавил, что высокоточное оружие от зарубежных стран сделало процесс деоккупации более эффективным.

«У нас нет ни одного дня, чтобы не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, их скопления, их места хранения оружия, техники. Это оружие работает безупречно: оно точно понимает, куда нужно попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать», — отметил Данилов.

11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

До этого министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться. Тех, у кого нет такой возможности, призывали готовить укрытия, запасаться водой и едой.

https://www.youtube.com/embed/CJkRmNENhT0
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Война в Украине Алексей Данилов

Эксклюзивы НВ

Взрывы на складе боеприпасов оккупантов в Новой Каховке (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
«Поймать практически невозможно» /
Мобильность HIMARS позволяет отрезать тыл и поставки россиян — интервью с аналитиком CIT
12 июля, 21:11
Страны
Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)
Интервью с Ильей Пономаревым /
Чего боится Путин и какова вероятность, что Россия распадется после войны с Украиной
12 июля, 20:30
Страны
Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании (Фото:PA Images via Reuters)
Кто такая Лиз Трасс /
Возглавить британский кабмин может амбициозная глава МИД, которая стремится «сделать больно Путину»
12 июля, 19:41
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X