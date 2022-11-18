Зеленский на вопрос о давлении посоветовал думать об этом Путину, потому что «годы уже не те»
Владимир Зеленский (Фото:ОП)
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 18 ноября, ответил на вопрос о том, как справляется с психологическим давлением, и посоветовал думать об этом российскому диктатору Путину.
Во время общения с ирландскими студентами Зеленский отметил, что украинцы за сотни лет пережили много вызовов и сейчас борются за свою независимость.
«Для меня это не давление. Я спокойный человек. Достаточно. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают. Бывают разные моменты, скажу вам откровенно… Мы [украинцы] пережили много разных вызовов, и им уже не десятки, а сотни лет… Поэтому пусть думает РФ и их лидер, как ему справляться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те», — сказал президент Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что только возвращение захваченных Россией украинских территорий, включая Донбасс и Крым, позволит положить конец войне.