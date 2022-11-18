Зеленский на вопрос о давлении посоветовал думать об этом Путину, потому что «годы уже не те» 18 ноября, 20:51 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 18 ноября, ответил на вопрос о том, как справляется с психологическим давлением, и посоветовал думать об этом российскому диктатору Путину.

Во время общения с ирландскими студентами Зеленский отметил, что украинцы за сотни лет пережили много вызовов и сейчас борются за свою независимость.



«Для меня это не давление. Я спокойный человек. Достаточно. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают. Бывают разные моменты, скажу вам откровенно… Мы [украинцы] пережили много разных вызовов, и им уже не десятки, а сотни лет… Поэтому пусть думает РФ и их лидер, как ему справляться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те», — сказал президент Украины.

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Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что только возвращение захваченных Россией украинских территорий, включая Донбасс и Крым, позволит положить конец войне.