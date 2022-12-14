За эту неделю есть важный прогресс в вопросе ПВО — Зеленский

14 декабря, 21:26
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 14 декабря, заявил, что Украина достигла важного прогресса в вопросе ПВО.

Глава государства рассказал об итогах заседания Ставки верховного главнокомандующего в среду, на котором обсуждали защиту неба, ситуацию на Донбассе и других активных направлениях на передовой. Зеленский подчеркнул, что на передовой «каждый день и каждый метр даются чрезвычайно тяжело», а страна-агрессор уничтожает город за городом на востоке Украины.

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«Делаем все, чтобы получить для Украины более современные и мощные системы… Готовим договоренности, которые усилят наши оборонные способности и дадут больше оперативных возможностей Украине», — добавил президент.

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Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).

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Инфографика: НВ

Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона. По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

В СМИ также появилась информация, что Франция и Италия приняли заявку Украины на поставку ЗРК Mamba (SAMP/T).

Инфографика: НВ
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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия ПВО Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины ПВО Украины

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