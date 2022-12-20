Зеленский после визита в Бахмут: «Русский мир» — это боль, руины и могилы

20 декабря, 23:08
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Россия оставляет после себя выжженную землю и уничтоженную жизнь, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после визита в Бахмут.

«Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда приносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь… Боль, руины и могилы — это так называемый «русский мир», — сказал президент в вечернем видеообращении.

Видео дня

Президент подчеркнул, что именно «русский мир» останавливают воины ВСУ и выгоняют оккупантов из Украины.

«Каждый день, который они выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая отбитая атака и каждая контратака, которую они совершили, — это жизнь для Украины», — сказал президент.

Читайте также:

Разрушенный российским обстрелом жилой дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) Российское наступление на Бахмут бесперспективно, возможный захват города стал бы пирровой победой для РФ — Reuters

Во вторник, 20 декабря, Зеленский прибыл в Бахмут с необъявленным визитом. В районе этого населенного пункта на данный момент наиболее сложная ситуация, идут ожесточенные бои.

Во время посещения передовых позиций президент заслушал доклад военных об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям.

4 декабря пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

https://www.youtube.com/embed/Mjjibq6ixOA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Владимир Зеленский Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X