Зеленский после визита в Бахмут: «Русский мир» — это боль, руины и могилы 20 декабря, 23:08 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Россия оставляет после себя выжженную землю и уничтоженную жизнь, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после визита в Бахмут.

«Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда приносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь… Боль, руины и могилы — это так называемый «русский мир», — сказал президент в вечернем видеообращении.

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Президент подчеркнул, что именно «русский мир» останавливают воины ВСУ и выгоняют оккупантов из Украины.

«Каждый день, который они выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая отбитая атака и каждая контратака, которую они совершили, — это жизнь для Украины», — сказал президент.

Во вторник, 20 декабря, Зеленский прибыл в Бахмут с необъявленным визитом. В районе этого населенного пункта на данный момент наиболее сложная ситуация, идут ожесточенные бои.

Во время посещения передовых позиций президент заслушал доклад военных об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям.

4 декабря пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.