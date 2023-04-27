Сейчас есть возможность дать новую энергию отношениям Украины и Китая — Зеленский 27 апреля, 00:02 Владимир Зеленский 26 апреля провел разговор с Си Цзиньпином (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что сейчас есть возможность для построения новых отношений двух стран.

«Говорил сегодня с лидером Китая. Это был длительный и довольно рациональный разговор. О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность дать новую энергию нашим отношениям Украины и Китая. Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир», — заявил президент.

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Глава государства сообщил, что представил Си Цзиньпин конкретные пункты украинской формулы мира. Зеленский подчеркивает, что Китай и Украина имеют одинаковые позиции по «крепости суверенитета наций и территориальной целостности».

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.



Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

