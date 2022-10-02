«Решите проблему с одним человеком». Зеленский прокомментировал разборки внутри РФ из-за бегства из Лимана 2 октября, 02:33 Зеленский намекнул, что источник российских проблем сидит в Кремле (Фото:Presidential Press Service/Kremlin via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения главы Чечни и марионетки кремля Рамзана Кадырова в адрес российского военного руководства после освобождения Лимана Донецкой области.

«Это первый звоночек, который стоит услышать на всех уровнях российской власти. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России», — заявил президент.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 1 октября, подтвердил, в Лимане Донецкой области подняли украинский флаг, но там еще идут бои.

Глава государства отметил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а еще через неделю — станет еще больше.

Глава Чечни и марионетка Кремля Рамзан Кадыров после заявления минобороны страны-агрессора РФ об отступлении оккупантов из Лимана Донецкой области обрушился с критикой на генерал-полковника Александра Лапина.

