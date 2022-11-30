Зеленский пошутил о Маске после того, как у него пропал интернет на конференции 30 ноября, 17:45 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на DealBook Summit в онлайн-формате в среду, 30 ноября, прокомментировал позицию главы SpaceX иTesla Илона Маска в отношении Украины.

После вопроса о Starlink, Маске и его скандальных заявлениях об условиях «перемирия» между Украиной и страной-агрессором видеосвязь с главой украинского государства прервалась, и ведущий пошутил, что, «может, Илон остановил интервью». Снова выйдя на связь, Зеленский тоже пошутил, что «главное, что господин Маск нас слышит».



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Президент отметил важность интернета Starlink для Украины и то, что он благодарен Маску. Он добавил, что в какой-то момент глава SpaceX «начал менять свою точку зрения» и что он не знает, «влияет ли на него кто-то или он принимает решения сам».

Зеленский также сказал, что, если человек хочет понять, какие преступления совершила Россия, он должен приехать в Украину и увидеть это своими глазами.

«…После этого вы сможете рассказать нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить», — добавил он.

Вопрос о Маске — с 11:36

Ранее Маск говорил, что SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование терминалов, который компания направляла в Пентагон в сентябре — еще до начала публикации бизнесменом скандальных твитов о «мирном плане» для Украины. В компании Маска сообщали, что использование Starlink в Украине будет стоить еще более $120 млн до конца года и около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина находится в прямом контакте с Маском для обсуждения оплаты терминалов Starlink и нашла по меньшей мере три источника финансирования.

В первые дни полномасштабной войны глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.