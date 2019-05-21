Зеленский пошел на конфликт с политическим классом. Мировые СМИ — о новом президенте Вчера, 11:56 9760 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Фото пресс-службы президента «Шутник, но не дурак», — цитирует одного из своих собеседников The Washington Post Фото пресс-службы президента

Уже в первый день на посту новый президент Украины Владимир Зеленский дал повод говорить о себе не только украинским, но и мировым СМИ.

В своих материалах западные издания обращают внимание на попытку Зеленского отказаться от привычного формата инаугурации, его резкую речь в Раде и оценивают решение о роспуске парламента.

НВ приводит наиболее интересные фрагменты из этих публикаций.

The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу в понедельник и немедленно объявил о планах распустить парламент, что порождает конфликт между укоренившимся политическим классом страны и ее новым лидером. […]

Оглашая досрочные выборы, Зеленский надеется быстро расширить свой политический импульс на законодательный орган и вымести из парламента приверженцев бывшего президента Петра Порошенко. Согласно одному из недавних опросов, новая партия Зеленского, Слуга народа, может набрать до 40% голосов на парламентских выборах. […]

Такая риторика знаменует собой существенное отступление от политики времен Порошенко

Зеленский назвал своей первостепенной задачей добиться прекращения огня на Донбассе, где за пять лет боев погибло более 13 тыс. человек. Он призвал к освобождению украинских заключенных и стратегическому курсу на возвращение лояльности украинцев, живущих на сепаратистских территориях. «Мы готовы к диалогу», — заявил он.

Такая риторика знаменует собой существенное отступление от политики времен Порошенко, который видел себя поборником украинской армии. Зеленский в своей речи признал политические риски стремления к разрядке ситуации.

Bloomberg

Новоизбранный президент Украины немедленно взялся за роспуск парламента и назначение досрочных выборов, стремясь к консолидации власти после своего стремительного взлета от роли телевизионного комика до поста главного политического деятеля страны. […]

Однако объявить досрочное голосование уже летом будет непросто, поскольку нынешние провластные партии на прошлой неделе предприняли тактический шаг [выход из коалиции] для того, чтобы удержаться у власти.

«Будут серьезные правовые дискуссии об условиях роспуска парламента, — считает Юрий Якименко, аналитик киевского Центра экономических и политических исследований им. Разумкова. — Эта ситуация будет решаться в судах». […]

Будут серьезные правовые дискуссии об условиях роспуска парламента

Премьер-министр Владимир Гройсман, который намерен идти на парламентские выборы отдельно от партии Порошенко, заявил, что уйдет в отставку на этой неделе вскоре после [инаугурационной] речи Зеленского. Это может осложнить переговоры Украины с Международным валютным фондом, представители которого прибудут в Киев 21 мая для обсуждения следующего транша кредита в размере $ 3,9 млрд. […]

И хотя в предвыборную команду Зеленского входили бывшие министры-реформаторы, о его точных планах на посту президента мало что известно. Кроме того, он так и не назвал своих фаворитов на ключевые правительственные посты, назначаемые по квоте президента.

Однако основной посыл Зеленского был хорошо принят инвесторами. Гривна, демонстрирующая лучшие показатели среди валют Восточной Европы за последний месяц, прибавила более 1% по отношению к доллару на фоне заявления о роспуске парламента в понедельник, 20 мая.

The Washington Post

Владимир Зеленский — телевизионный комик, ставший смутьяном-популистом — 20 мая вступил в должность президента Украины и немедленно начал сражение с политическим истеблишментом. […]

Зеленский немедленно начал сражение с политическим истеблишментом

Однако многие представители политической и экономической элиты страны готовы проверить глубину общественной поддержки Зеленского в преддверии парламентских выборов. А его собственную приверженность антикоррупционной повестке, которую он продвигал в качестве кандидата, еще предстоит выяснить.

В более широком смысле, Зеленский — артист, никогда не занимавший выборных должностей — столкнется со сложнейшей задачей разобраться как в европейской геополитике, так и во внутренней политике США. Пятилетняя война с поддерживаемыми Россией сепаратистами все еще кипит на востоке Украины, и Россия продолжает контролировать украинский полуостров Крым. […]

Кадровый состав администрации Зеленского пока также не определен. Аналитики ждут ясности в том, получат ли официальные посты какие-либо союзники одного из самых богатых людей Украины, олигарха Игоря Коломойского. […]

Он шутник, но определенно не дурак

И все же многие надеются, что Зеленский станет президентом, способным на преобразования.

«Хотя о политической программе Зеленского известно не так много, общее мнение тех, кто хоть как-либо общался с избранным президентом, заключается в том, что он умен, подкован в бизнесе, быстро учится и что в глубине души он искренне хочет блага для страны и действительно намерен добиться перемен, за которые, в сущности, и проголосовал его электорат, — отмечает Тимоти Эш, аналитик лондонской BlueBay Asset Management. — Он шутник, но определенно не дурак».

The New York Times

Через несколько минут после вступления в должность новый президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочных парламентских выборах, которые, как он надеется, укрепят его власть и помогут выполнить предвыборные обещания — положить конец повсеместной коррупции и затянувшемуся конфликту с сепаратистами.

Зеленский — политический неофит, ставший популярным в качестве телевизионного комика — в своем инаугурационном обращении заявил, что его первоочередной задачей является прекращение огня в войне против российских ставленников на востоке страны, которая унесла 13 тыс. жизней. […]

Зеленский — политический неофит, ставший популярным в качестве телевизионного комика

Во ходе кампании Зеленский нарастил рейтинг на провалах действующего на тот момент президента Петра Порошенко, состоятельного бизнесмена, который не смог обеспечить достаточный экономический рост, победить коррупцию или прекратить войну.

В противоположность своему предшественнику, 41-летний Зеленский пришел пешком на инаугурацию в здание парламента, пожимая руки людям и делая с ними селфи. Легко переключаясь между украинским и русским языками, он заявил в своем выступлении, что новая власть сделает все, чтобы завоевать сердца русскоязычного населения на охваченном войной востоке.

Кремль, похоже, не впечатлен. […] Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал конфликт «внутренней проблемой Украины» и заявил, что никаких встреч между двумя президентами на повестке дня не стоит.

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Associated Press

Владимир Зеленский, набравший 73% голосов месяц назад, обосновал свое спорное решение [распустить Раду] тем, что законодательный орган, контролируемый союзниками побежденного им политика, заботится лишь о собственном самообогащении. […]

Владимир Фесенко, глава киевского аналитического центра Пента, полагает, что заявление Зеленского демонстрирует «политическую волю к радикальным переменам».

Зеленский показал, что именно он будет определять повестку дня и доминировать в политической среде

«Юридически сомнительное решение распустить парламент, безусловно, будет оспорено в суде, однако Зеленский показал, что именно он будет определять повестку дня и доминировать в политической среде», — считает Фесенко.

Убедительная победа Зеленского отразила то, насколько устали украинцы от вездесущей коррупции и политической элиты страны. Прежде чем распустить парламент, 41-летний Зеленский перевернул и другие политические традиции Украины.

В день своей инаугурации он отказался от традиционной идеи кортежа автомобилей и пришел к зданию парламента в Киеве пешком через парк, заполненный людьми. Окруженный четырьмя телохранителями, сияющий президент «дал пять» некоторым зрителям и даже остановился, чтобы сделать селфи с одним из них. […]

Позднее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая. Этот шаг будет в значительной мере символическим, поскольку должен быть утвержден парламентом. Если же отставку Гройсмана примут, он останется исполняющим обязанности премьер-министра до окончания выборов.