Зеленский посетил украинских военных, раненых в боях под Киевом 13 марта, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Зеленский посетил раненых защитников Украины в военном госпитале (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский посетил раненых защитников Украины, проходящих лечение в военном госпитале.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что в медучреждение, где побывал глава государства, доставлены военные с повреждениями разной степени тяжести после боев в Киевской области.

Президент наградил военных орденами и медалями за мужество и самоотверженность, а также отметил персонал больницы за образцовую работу в сложных условиях.



Зеленский пообщался с руководством госпиталя, спросил о потребностях заведения и особых мерах, предпринимаемых во время войны.

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