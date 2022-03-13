Зеленский посетил украинских военных, раненых в боях под Киевом

13 марта, 18:27
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Зеленский посетил раненых защитников Украины в военном госпитале (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский посетил раненых защитников Украины в военном госпитале (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский посетил раненых защитников Украины, проходящих лечение в военном госпитале.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что в медучреждение, где побывал глава государства, доставлены военные с повреждениями разной степени тяжести после боев в Киевской области.

Президент наградил военных орденами и медалями за мужество и самоотверженность, а также отметил персонал больницы за образцовую работу в сложных условиях.

Зеленский пообщался с руководством госпиталя, спросил о потребностях заведения и особых мерах, предпринимаемых во время войны.

Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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