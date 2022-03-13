Зеленский посетил украинских военных, раненых в боях под Киевом
Зеленский посетил раненых защитников Украины в военном госпитале (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский посетил раненых защитников Украины, проходящих лечение в военном госпитале.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Отмечается, что в медучреждение, где побывал глава государства, доставлены военные с повреждениями разной степени тяжести после боев в Киевской области.
Президент наградил военных орденами и медалями за мужество и самоотверженность, а также отметил персонал больницы за образцовую работу в сложных условиях.
Зеленский пообщался с руководством госпиталя, спросил о потребностях заведения и особых мерах, предпринимаемых во время войны.
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