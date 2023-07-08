Зеленский на 500 день с начала полномасштабного вторжения РФ побывал на острове Змеиный — видео

8 июля, 09:29
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Владимир Зеленский почтил память погибших украинских Героев (Фото:Скриншот видео Владимира Зеленского/Facebook)

Владимир Зеленский почтил память погибших украинских Героев (Фото:Скриншот видео Владимира Зеленского/Facebook)

В субботу, 8 июля, на 500-й день с начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный.

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Видео своей поездки глава государства опубликовал у себя в Facebook.

«Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки. Сегодня мы на Змеином. На нашем Змеином, который никогда не покорить оккупанту, как и всю Украину, потому что мы страна смелых. Сегодня мы почтили тут наших украинских Героев, всех воинов, которые сражались за этот остров, которые освободили его. И хотя это небольшой кусочек суши посреди нашего Черного моря — это большое доказательство, что Украина вернет себе каждую часть своей территории», — заверил Зеленский.

Видео дня

Во время пребывания на острове он также возложил цветы к находящемуся там импровизированному мемориалу, посвященному погибшим украинским защитникам.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/2030460083964131/
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины Остров Змеиный

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