Встретился с бойцами. Зеленский посетил передовую в Николаевской области и опорные пункты Нацгвардии в Одесской 18 июня, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский посетил в субботу, 18 июня, передовые позиции украинских военных в Николаевской области и опорные пункты Нацгвардии в Одесской области.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленскому рассказали об оперативной ситуации на фронте. Он пообщался с защитниками и вручил им государственные награды.

В частности, орден Золотая Звезда с присвоением звания Героя Украины президент вручил командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады ОК Юг Сухопутных войск ВСУ полковнику Вадиму Сухаревскому.

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Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

«Под его командованием подразделения бригады успешно выполняют боевые задания на территории Николаевской и Херсонской областей, нанося значительные потери противнику», — рассказали в ОП.

Также Зеленский посетил с рабочим визитом Одесскую область: осмотрел опорный пункт, образцы вооружения и стрельбище подразделений системы Министерства внутренних дел. Там он вручил госнаграды работникам подразделений системы МВД.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский посетил освобожденную от оккупантов Киевскую область, Харьков, Запорожье и передовые позиции в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области.

Президент Зеленский приехал в Николаев https://www.youtube.com/watch?v=UQakhqXIGPc

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