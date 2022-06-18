Встретился с бойцами. Зеленский посетил передовую в Николаевской области и опорные пункты Нацгвардии в Одесской
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский посетил в субботу, 18 июня, передовые позиции украинских военных в Николаевской области и опорные пункты Нацгвардии в Одесской области.
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленскому рассказали об оперативной ситуации на фронте. Он пообщался с защитниками и вручил им государственные награды.
В частности, орден Золотая Звезда с присвоением звания Героя Украины президент вручил командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады ОК Юг Сухопутных войск ВСУ полковнику Вадиму Сухаревскому.
«Под его командованием подразделения бригады успешно выполняют боевые задания на территории Николаевской и Херсонской областей, нанося значительные потери противнику», — рассказали в ОП.
Также Зеленский посетил с рабочим визитом Одесскую область: осмотрел опорный пункт, образцы вооружения и стрельбище подразделений системы Министерства внутренних дел. Там он вручил госнаграды работникам подразделений системы МВД.
После начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский посетил освобожденную от оккупантов Киевскую область, Харьков, Запорожье и передовые позиции в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.