Зеленский посетил Бучу и поговорил с местными жителями 4 апреля, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский общается с журналистами в Буче Киевской области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бучу, где пообщался с местными жителями.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщает ВВС.

Зеленский посетил Бучу https://www.youtube.com/embed/HB87r3xIDAs

Глава государства осмотрел дорогу, на которой российская колонна попала в засаду, и побеседовал с местными жителями.

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Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

Отвечая на вопрос, можно ли еще обсуждать мир с Россией, он сказал, что да, потому что Украина должна иметь мир.

«Мы находимся в Европе в 21 веке. Мы будем продолжать усилия дипломатическим и военным путем», — сказал президент.

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Зеленский заявил, что российские военные к людям относились хуже, чем к животным.

«То, что вы видите вокруг, что сделали с этим современным городком — это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным» Владимир Зеленский президент Украины во время посещения Бучи, где военные РФ убили сотни мирных жителей





После освобождения ВСУ Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

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