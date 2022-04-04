Зеленский посетил Бучу и поговорил с местными жителями
Владимир Зеленский общается с журналистами в Буче Киевской области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бучу, где пообщался с местными жителями.
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Об этом сообщает ВВС.
Зеленский посетил Бучу
Глава государства осмотрел дорогу, на которой российская колонна попала в засаду, и побеседовал с местными жителями.
Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.
Отвечая на вопрос, можно ли еще обсуждать мир с Россией, он сказал, что да, потому что Украина должна иметь мир.
«Мы находимся в Европе в 21 веке. Мы будем продолжать усилия дипломатическим и военным путем», — сказал президент.
Зеленский заявил, что российские военные к людям относились хуже, чем к животным.
«То, что вы видите вокруг, что сделали с этим современным городком — это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным»
После освобождения ВСУ Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.
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