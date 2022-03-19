Зеленский поручил Кабмину разработать программу поддержки вынужденных переселенцев 19 марта, 02:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать комплексную программу поддержки вынужденных переселенцев. По его словам, программа будет состоять из трех компонентов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.



«Еще одно важное направление работы правительства — это помощь украинцам, которые вынуждены были оставить свои дома из-за боевых действий. Я поручил Кабинету министров Украины разработать комплексную программу поддержки таких людей. Наших граждан. Всех, кто лишен, к сожалению, дома из-за войны», — заявил Зеленский.

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По словам президента, программа будет состоять из трех компонентов.

Первый из них финансовый, который включает государственную поддержку для всех перемещенных лиц и поддержку рабочих мест там, где они временно пребывают, чтобы каждый наш человек и семья имели основы для жизни.

Второй — жилищный. Как отметил Зеленский, правительство уже готовит конкретные предложения по предоставлению жилья временным переселенцам, а также организует по завершению войны восстановление разрушенного жилья.

Третий включает поддержку семей, которые разместили у себя временных переселенцев с территории боевых действий или временной оккупации.

«Как минимум, они получат компенсацию на коммунальные услуги, связанные с содержанием переселенцев», — сказал он, добавив, что в ближайшее время премьер-министр Украины разъяснит все детали программы.

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