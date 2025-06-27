Зеленский поручил правительству ввести длительный мораторий на проверки бизнеса

Владимир Зеленский во время выступления на конференции по введению дополнительных санкций против России, 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления . Об этом он сказал в пятницу, 27 июня, во время Форума власти и бизнеса: от диалога и партнерства.

«Мы осознаем, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а не просто давление, не просто выжимание средств из экономики, и хороших решений не бывает без хороших команд, которые генерируют идеи и обеспечивают выполнение решений. Именно поэтому нужен диалог государства со всеми общественными силами, и в частности с предпринимателями», — заявил украинский президент.

Реклама

Зеленский также рассказал, что «чрезвычайно эффективно» проявила себя политика поддержки украинского предпринимательства Сделано в Украине. Он отметил, что правительство будет расширять государственные программы поддержки украинского бизнеса и производства.

«Также я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на разных должностях», — добавил он.

Ранее сообщалось, что общественное движение Манифест42 призвало украинских предпринимателей и других граждан присоединиться к подписанию петиции к Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон о добросовестном приобретателе.

Владимир Зеленский подписал так называемый «закон Мазепы «, несмотря на несколько зарегистрированных контрпетиций.

29 мая в Совете бизнес-омбудсмена заявили, что фиксируют много жалоб от представителей бизнеса на давление и вмешательство в деятельность предприятий из-за частичной отмены поправок Лозового.