Зеленский подписал указ об аудите Кабмином государственных расходов в течение месяца

23 июля, 20:17
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил 23 июля в вечернем видеообращении, что подписал указ об аудите государственных расходов (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

Об этом глава украинского государства заявил 23 июля в вечернем видеообращении.

«Сегодня я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. Я ожидаю от правительства Украины в течение месяца конкретных результатов, чтобы направить максимум — максимум наших государственных ресурсов на оборону Украины, на устойчивость нашего государства», — отметил президент Зеленский.

Согласно тексту указа, опубликованного на сайте Офиса президента, глава государства поручил Кабмину:

  • Проанализировать институциональную и функциональную способность органов власти в интересах национальной безопасности и обороны Украины, а затем принять меры, направленные на недопущение дублирования полномочий, выполнения несвойственных функций и неэффективного использования кадровых и бюджетных ресурсов;
  • Осуществить меры по дерегулированию экономических процессов и отмене неэффективных госрегулирований и исключить необоснованное вмешательство в осуществление деятельности предприниматель;
  • Совершенствовать нормативно-правовое регулирование всех этих вопросов — в частности, подготовить список нормативно-правовых актов Украины, в которые необходимо внести изменения;
  • Подготовить до 1 сентября 2025 года предложения по мерам, направленным на повышение эффективности работы государства в условиях военного положения.
https://www.youtube.com/embed/9z0dGkdWdxU?si=0VrQzSlmvO4ad8-1
