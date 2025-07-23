Зеленский подписал указ об аудите Кабмином государственных расходов в течение месяца

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил 23 июля в вечернем видеообращении, что подписал указ об аудите государственных расходов (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

Об этом глава украинского государства заявил 23 июля в вечернем видеообращении.

«Сегодня я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов. Я ожидаю от правительства Украины в течение месяца конкретных результатов, чтобы направить максимум — максимум наших государственных ресурсов на оборону Украины, на устойчивость нашего государства», — отметил президент Зеленский.

Согласно тексту указа, опубликованного на сайте Офиса президента, глава государства поручил Кабмину:

Проанализировать институциональную и функциональную способность органов власти в интересах национальной безопасности и обороны Украины, а затем принять меры, направленные на недопущение дублирования полномочий, выполнения несвойственных функций и неэффективного использования кадровых и бюджетных ресурсов;

Осуществить меры по дерегулированию экономических процессов и отмене неэффективных госрегулирований и исключить необоснованное вмешательство в осуществление деятельности предприниматель;

Совершенствовать нормативно-правовое регулирование всех этих вопросов — в частности, подготовить список нормативно-правовых актов Украины, в которые необходимо внести изменения;

Подготовить до 1 сентября 2025 года предложения по мерам, направленным на повышение эффективности работы государства в условиях военного положения.

В июне 2025 года Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.

«Мы осознаем, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а не просто давление, не просто выжимание средств из экономики, и хороших решений не бывает без хороших команд, которые генерируют идеи и обеспечивают выполнение решений. Именно поэтому нужен диалог государства со всеми общественными силами, и в том числе с предпринимателями», — заявлял украинский президент.

21 июля глава украинского государства заявил, что СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Президент Зеленский отметил, что мораторий создает необходимые условия для реализации ключевых решений в сфере экономической безопасности и позволяет провести анализ действующей практики государственного регулирования.