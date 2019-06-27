Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков 27 июня, 16:34 11563 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannibal Hanschke Зеленский обратился к Путину на русском языке REUTERS/Hannibal Hanschke

Президент Владимир Зеленский призвал главу Кремля Владимира Путина вернуть украинских моряков, захваченных РФ в международных водах в районе Керченского пролива.

С таким призывом он обратился к российскому лидеру во время брифинга в четверг, 27 июня.

«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — обратился Зеленский в Путину, перейдя на русский язык.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В ООН захваченных Россией украинцев признали военнопленными.

В свою очередь Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против РФ относительно моряков и обязал Кремль отпустить их.