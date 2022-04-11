«Каждого подонка». Зеленский пообещал делать все возможное для наказания военных преступников из России

11 апреля, 00:36
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Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности каждого россиянина, причастного к военным преступлениям. Он также призвал другие государства ввести более жесткие санкции против РФ, что заставит Москву «искать мир».

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом шла речь в традиционном обращении Зеленского 10 апреля. Он подчеркнул, что Россия пытается переложить вину за свои преступления на Украину.

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«Они захватили Крым, а мы якобы виноваты. Они уничтожили нормальную жизнь на Донбассе, а мы якобы виноваты. Они сбили малайзийский Boeing, а мы якобы виноваты. Они 8 лет убивали людей, детей на нашей земле, а мы якобы виноваты. Они разрушили самый мощный промышленный регион востока Европы, а мы виноваты. Они сломали жизнь миллионам людей, а мы якобы виноваты. Они начали против нас полномасштабную войну, а мы якобы виноваты. — сказал Зеленский. — Они потратили на удары по Украине уже около 2 тысяч ракет, бесчисленное количество авиабомб, артиллерийские снаряды, мины, а мы якобы виноваты. Они пытали, убивали на нашей земле, а мы виноваты. Они депортировали сотни тысяч украинцев, наших детей, а все равно мы якобы виноваты».

Он также сказал, что Россия так действует из-за трусости.

«Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, извиниться, адаптировались к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них», — сказал президент.

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По словам Зеленского, Украина делает все, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников. «Каждого подонка, который пришел на нашу землю под русским флагом и убивал наших людей. Пытал наших людей. Разрушал наши города. Мародерил и издевался», — сказал он.

Зеленский также обвинил российских военных во лжи.

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«После более чем шести недель войны утверждают, что якобы не попали ни по одному из гражданских объектов! Они боятся признать, что вся российская политика по отношению к Украине в течение десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было в России в отношениях с Украиной с прежних времен», — отметил президент.

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Зеленский также сообщил, что 10 апреля во время разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом говорил о привлечении к ответственности всех виновных в военных преступлениях. «О том, как усилить санкции против России и заставить Россию искать мир. В последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины», — подытожил президент.

В обращении 10 апреля Владимир Зеленский также сообщил, что российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины, но заверил, что страна готовится соответствовать оккупанту.

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Теги:   Владимир Зеленский Военные преступления РФ Олаф Шольц Война России против Украины

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