«Каждого подонка». Зеленский пообещал делать все возможное для наказания военных преступников из России 11 апреля, 00:36 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности каждого россиянина, причастного к военным преступлениям. Он также призвал другие государства ввести более жесткие санкции против РФ, что заставит Москву «искать мир».

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом шла речь в традиционном обращении Зеленского 10 апреля. Он подчеркнул, что Россия пытается переложить вину за свои преступления на Украину.



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«Они захватили Крым, а мы якобы виноваты. Они уничтожили нормальную жизнь на Донбассе, а мы якобы виноваты. Они сбили малайзийский Boeing, а мы якобы виноваты. Они 8 лет убивали людей, детей на нашей земле, а мы якобы виноваты. Они разрушили самый мощный промышленный регион востока Европы, а мы виноваты. Они сломали жизнь миллионам людей, а мы якобы виноваты. Они начали против нас полномасштабную войну, а мы якобы виноваты. — сказал Зеленский. — Они потратили на удары по Украине уже около 2 тысяч ракет, бесчисленное количество авиабомб, артиллерийские снаряды, мины, а мы якобы виноваты. Они пытали, убивали на нашей земле, а мы виноваты. Они депортировали сотни тысяч украинцев, наших детей, а все равно мы якобы виноваты».

Он также сказал, что Россия так действует из-за трусости.

«Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, извиниться, адаптировались к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них», — сказал президент.

По словам Зеленского, Украина делает все, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников. «Каждого подонка, который пришел на нашу землю под русским флагом и убивал наших людей. Пытал наших людей. Разрушал наши города. Мародерил и издевался», — сказал он.

Зеленский также обвинил российских военных во лжи.

«После более чем шести недель войны утверждают, что якобы не попали ни по одному из гражданских объектов! Они боятся признать, что вся российская политика по отношению к Украине в течение десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было в России в отношениях с Украиной с прежних времен», — отметил президент.

Зеленский также сообщил, что 10 апреля во время разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом говорил о привлечении к ответственности всех виновных в военных преступлениях. «О том, как усилить санкции против России и заставить Россию искать мир. В последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины», — подытожил президент.



В обращении 10 апреля Владимир Зеленский также сообщил, что российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины, но заверил, что страна готовится соответствовать оккупанту.



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