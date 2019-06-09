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Зеленский пообещал, что Слуга народа будет лишать мандата за кнопкодавство

Сегодня, 14:24
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Зеленский пообещал, что Слуга народа будет лишать мандата за кнопкодавство - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Слуга народа намерена отменить депутатскую неприкосновенность и лишать мандата за кнопкодавство.

Об этом он сказал на съезде партии 9 июня в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Люди, которые сегодня собрались, нас не подведут. Они не идут в парламент ради неприкосновенности, потому что мы ее отменим. Они не идут отбывать номер, потому что за кнопкодавство мы будем лишать мандата. Они не идут ради обогащения, потому что за это мы будем сажать», — сказал Зеленский.

Ранее Слуга народа представила первую двадцатку и имена мажоритарщиков своего списка для участия в парламентских выборах 2019 года.

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В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.

Теги:   партия Слуга народа Владимир Зеленский Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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