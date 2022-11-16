Зеленский получал сигналы из других стран о том, что Путин «хочет прямых переговоров» 16 ноября, 22:13 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украина получила сигналы от иностранных лидеров о том, что российский диктатор Владимир Путин может хотеть "прямых переговоров". Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью журналистам в среду, 16 ноября.

«Я получил те или иные сигналы от лидеров стран, которые публично и не очень говорят, что им кажется, что Путин хочет прямых переговоров… Такие сигналы я получал. Я сказал: мы предложим публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну», — сказал глава государства.



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4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности Украины;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В украинском Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.