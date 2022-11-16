Зеленский получал сигналы из других стран о том, что Путин «хочет прямых переговоров»

16 ноября, 22:13
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украина получила сигналы от иностранных лидеров о том, что российский диктатор Владимир Путин может хотеть "прямых переговоров". Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью журналистам в среду, 16 ноября.

«Я получил те или иные сигналы от лидеров стран, которые публично и не очень говорят, что им кажется, что Путин хочет прямых переговоров… Такие сигналы я получал. Я сказал: мы предложим публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну», — сказал глава государства.

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4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

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Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

  • восстановление территориальной целостности Украины;
  • уважение Устава ООН;
  • возмещение всех убытков, причиненных войной;
  • наказание каждого военного преступника;
  • гарантии, что вторжение не повторится.

После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В украинском Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.

https://www.youtube.com/embed/nSKCY9QVtwo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Переговоры Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины

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