Зеленский получал сигналы из других стран о том, что Путин «хочет прямых переговоров»
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Украина получила сигналы от иностранных лидеров о том, что российский диктатор Владимир Путин может хотеть "прямых переговоров". Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью журналистам в среду, 16 ноября.
«Я получил те или иные сигналы от лидеров стран, которые публично и не очень говорят, что им кажется, что Путин хочет прямых переговоров… Такие сигналы я получал. Я сказал: мы предложим публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну», — сказал глава государства.
4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.
Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».
7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:
- восстановление территориальной целостности Украины;
- уважение Устава ООН;
- возмещение всех убытков, причиненных войной;
- наказание каждого военного преступника;
- гарантии, что вторжение не повторится.
После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».
В украинском Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.