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Зеленский показал свой кабинет в Администрации президента — видео

Вчера, 22:34
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Зеленский показал свой кабинет в Администрации президента — видео - фото

скрин видео Украинской правды

Владимир Зеленский приветствует журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации президента на Банковой в Киеве.

Видео опубликовано на Youtube-канале Украинской правды.

Зеленский встретился с представителями прессы в зале, где раньше проходила собеседование спикер Юлия Мендель.

Затем Зеленский провел группу журналистов в свой кабинет. При этом он отметил, что не знает, имеет ли право показывать посторонним свое рабочее место.

В кабинете Зеленский продемонстрировал специальный телефон, который шутливо назвал «айфоном», для прямой связи с главами ведомств, силовиками и работниками Администрации президента. «Некоторых людей уже нет, а кнопки остались», - прокомментировал он.

По словам президента, он не проводит ежедневные совещания в своем кабинете, а в случае возникновения каких-либо вопросов к нему могут обратиться напрямую: «У меня открыты двери, они ходят как через проходной двор».

Зеленский также показал журналистам президентскую парикмахерскую. В комнате, которую он охарактеризовал как «прикол», можно даже принять душ.

Теги:   Администрация президента Украины Владимир Зеленский

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