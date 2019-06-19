Зеленский показал свой кабинет в Администрации президента — видео Вчера, 22:34 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Украинской правды Владимир Зеленский приветствует журналистов скрин видео Украинской правды

Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации президента на Банковой в Киеве.

Видео опубликовано на Youtube-канале Украинской правды.

Зеленский встретился с представителями прессы в зале, где раньше проходила собеседование спикер Юлия Мендель.

Затем Зеленский провел группу журналистов в свой кабинет. При этом он отметил, что не знает, имеет ли право показывать посторонним свое рабочее место.

В кабинете Зеленский продемонстрировал специальный телефон, который шутливо назвал «айфоном», для прямой связи с главами ведомств, силовиками и работниками Администрации президента. «Некоторых людей уже нет, а кнопки остались», - прокомментировал он.

По словам президента, он не проводит ежедневные совещания в своем кабинете, а в случае возникновения каких-либо вопросов к нему могут обратиться напрямую: «У меня открыты двери, они ходят как через проходной двор».

Зеленский также показал журналистам президентскую парикмахерскую. В комнате, которую он охарактеризовал как «прикол», можно даже принять душ.