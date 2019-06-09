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Зеленский показал НВ фургон, в котором ожидал начала съезда партии Слуга народа — видео

Сегодня, 12:01
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Зеленский показал НВ фургон, в котором ожидал начала съезда партии Слуга народа — видео - фото

Кристина Бердинских / НВ

Президент Украины Владимир Зеленский провел для НВ экскурсию по фургону, в котором он ожидал начало съезда своей партии Слуга народа.

«Зайдите. Зачем вам рассказывать, что я делаю, когда вы можете это увидеть?» — сказал он, пригласив журналистку НВ Кристину Бердинских осмотреть автомобиль.

Авто представляет собой «дом на колесах», в котором расположены небольшая зона отдыха, умывальники и гримировальный стол.

Президент также достал несколько документов и показал их журналистам, заявив, что у него отсутствуют списки партии Слуга народа.

«Смотрите, нет тут списков у меня. Нет, мне так кажется», — сказал Зеленский.

В воскресенье, 9 июня, в 12:00 в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоится съезд партии Слуга народа. Во время съезда будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатном округах.

Возглавил партию советник президента Дмитрий Разумков.

Теги:   Владимир Зеленский партия Слуга народа

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