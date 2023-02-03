«Риски реванша РФ». Зеленский заявил, что пока не планирует посещать Брюссель

3 февраля, 19:21
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы посетить Брюссель, но считает это слишком рискованным из-за реванша России.

На пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС он заявил, что он хочет посетить Брюссель, но пока это невозможно.

«Я действительно очень хочу, но большие риски из-за реванша России. Я не торгуюсь ни в коем случае, но большие риски, чтобы я куда-то уехал, о приоритете я сказал», — ответил Зеленский на вопрос, готов ли он посетить Брюссель.

Видео дня

Читайте также:
Саммит Украина-ЕС в Киеве. Опубликовано совместное заявление Владимира Зеленского, Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен — полный текст

Однако он отметил, что может покидать страну ради договоренностей по оружию и благодарности за поддержку.

«С начала войны я езжу за оружием, скажу откровенно. Что-то публично, что-то не очень, что-то сразу, что-то позже уже общество видит, но фундаментальные решения. И я был в США. Причина номер один эта. И вторая причина — благодарность нашего народа за ту большую поддержку Соединенных Штатов», — добавил президент.

Он также подчеркнул, что сейчас самое дальнобойное оружие может изменить ход войны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Брюссель Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X