«Риски реванша РФ». Зеленский заявил, что пока не планирует посещать Брюссель 3 февраля, 19:21 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы посетить Брюссель, но считает это слишком рискованным из-за реванша России.

На пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС он заявил, что он хочет посетить Брюссель, но пока это невозможно.

«Я действительно очень хочу, но большие риски из-за реванша России. Я не торгуюсь ни в коем случае, но большие риски, чтобы я куда-то уехал, о приоритете я сказал», — ответил Зеленский на вопрос, готов ли он посетить Брюссель.

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Однако он отметил, что может покидать страну ради договоренностей по оружию и благодарности за поддержку.

«С начала войны я езжу за оружием, скажу откровенно. Что-то публично, что-то не очень, что-то сразу, что-то позже уже общество видит, но фундаментальные решения. И я был в США. Причина номер один эта. И вторая причина — благодарность нашего народа за ту большую поддержку Соединенных Штатов», — добавил президент.

Он также подчеркнул, что сейчас самое дальнобойное оружие может изменить ход войны.