Украина и Китай нашли точки пересечения — Никифоров об итогах переговоров Зеленского с Си Цзиньпином 26 апреля, 18:06 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал о переговорах Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином в среду, 26 апреля.

В эфире телемарафона Никифоров отметил, что важен сам факт разговора и возобновление диалога между Украиной и Китаем на наивысшем уровне. Он повторил, что Киев настроен на прямой диалог. По словам пресс-секретаря президента, Зеленский и Си Цзиньпин «обменялись мнениями» — глава КНР представил китайский «мирный план», а глава украинского государства рассказал о своей формуле мира.



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«Приятно, что есть определенные моменты, в которых уже есть точки пересечения: [в том], что касается неиспользования и нераспространения ядерного оружия, [того, что] нельзя брать в заложники ядерные объекты… Приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», — отметил Никифоров и сказал, что по результатам переговоров можно дальше развивать диалог.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудили двусторонние отношения и возможное сотрудничество для установления справедливого мира в Украине, а также способы укрепления партнерства.



Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.