«24 февраля в Кремле об этом и подумать не могли». Зеленский подвел итоги восьми месяцев полномасштабной войны 24 октября, 22:33 Украинские военнослужащие в районе Изюма осматривают российский танк, на который они установили флаг Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 24 октября, подвел итоги восьми месяцев полномасштабной войны, развязанной Россией.

Глава государства подчеркнул, что за это время Украина отстояла свою независимость, постепенно освобождает территории от российских оккупантов и ломает «вторую армию мира».



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«Сейчас звучат Донбасс, Харьков, Херсон. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым: придет время — и вся Украина будет свободной», — сказал он.

Как заявил Зеленский, страна-агрессор больше не будет субъектом и не сможет никому диктовать свои условия, потому что у нее «больше нет потенциала, и мир это видит»: «Отныне Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разную чушь об Украине, запугивая, обманывая…».

Он отметил, что у России не осталось ни газового влияния, ни политического веса, ни идеологических амбиций, ее военное влияние «испарится», а все российские пропагандисты и чиновники уже «понимают, куда это все для них идет».

"…Чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина — прежде всего. 24 февраля в Кремле об этом и подумать не могли, хотя стоило бы", — добавил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина сейчас не имеет права расслабляться и еще должна пройти путь к своей победе, пережить «самую сложную зиму в истории», удержать «максимальную мобилизованность» партнеров и не позволить РФ расколоть коалицию свободного демократического мира.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла около 67 940 своих военных и более 16 000 единиц техники.

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