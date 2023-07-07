Зеленский прибыл в Турцию и встретился с Эрдоганом 7 июля, 20:13 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 июля, встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

Обновлено в 22:20. Зеленский опубликовал видео встречи с Реджепом Эрдоганом.

«Безопасность — и в нашем Черноморском регионе, и вообще в Европе. Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Формула мира. Защита наших стран, наших людей и интересов. Внимание саммиту в готовящемся Вильнюсе», — написал он в Telegram.



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Глава государства подтвердил, что после визита в Словакию направился в Турцию для переговоров с Эрдоганом, координации позиций по украинской формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Они также обсудят восстановление Украины и оборонные контракты между украинскими и турецкими компаниями.

5 июля Совместный координационный центр, который следил за работой зернового коридора, сообщил, что россияне его фактически заблокировали. Последние инспекции судов на вход в зерновой коридор зафиксированы 28 июня.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган после переговоров с Зеленским может также поговорить с российским диктатором Путиным.

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Президент Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Словакию. Перед этим он посетил с визитами Болгарию и Чехию. Визиты происходят в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11−12 июля, на котором Украина ожидает четкого сигнала о том, что станет членом Альянса.