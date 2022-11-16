«Просидел в бомбоубежище». Зеленский прокомментировал информацию о приезде директора ЦРУ в Киев 15 ноября 16 ноября, 19:22 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс был в Киеве во время массированных ракетных атак страны-агрессора РФ по территории Украины.

Во время пресс-конференции украинским СМИ, которую транслировали в эфире телемарафона в среду, 16 ноября, Зеленский сказал, что «вчера он [Бернс] просидел в бомбоубежище, а потом мы с ним сидели и разговаривали, у нас с ним была встреча… у нас нормальные отношения, очень позитивные».



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«Я прочитал это в медиа, что он был в Киеве и сидел в бомбоубежище… И поэтому я сделал выводы, что он, наверное, со мной встречался», — ответил позже глава государства на уточняющий вопрос журналистки.



По словам Зеленского, они с Бернсом обсуждали «все важные для Украины вопросы».

«Даже люди такого уровня, пока не попадают в такую ситуацию [массированные ракетные удары РФ], мне кажется, им до конца тяжело понять [происходящее в Украине]», — добавил президент.

Ранее CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что 15 ноября в Киеве находился директор ЦРУ Уильям Бернс.

Приезд директора ЦРУ в Киев состоялся после его визита в Анкару, где он встретился с главой службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны. По ее критической инфраструктуре было выпущено около 90 ракет и больше десяти вражеских БПЛА.

Инфографика: НВ

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.