Представитель Зеленского в Раде: Президент подпишет любой закон, принятый без нарушений Сегодня, 13:37 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS / Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет любой законопроект, принятый Верховной Радой без нарушения регламентных процедур.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Президент Украины четко сказал, что он не подпишет ни одного закона, по которому было осуществлено кнопкодавство или допущены какие-то другие крупные нарушения регламентных процедур. <...> Мы получим соответствующие выводы наших внутренних структур — если там все нормально, президент бесспорно подпишет любое решение парламента», — сказал он.

Комментируя законопроект № 1098 О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, в котором предусмотрена процедура импичмента президента, Стефанчук заявил, что в нем присутствуют «около 10 нарушений и противоречий с Конституцией Украины».

Стефанчук добавил, что Зеленский «однозначно» будет использовать право президентского вето в отношении «тех или иных законопроектов».

Напомним, 20 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон — он касался особенностей отпуска для усыновителей.