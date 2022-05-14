Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий 14 мая, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий запрещение пророссийских политических партий.

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Как свидетельствуют данные в карточке законопроекта 7172−1 на сайте Верховной Рады, президент подписал его в субботу, 14 мая.

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Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий (7172−1). «За» проголосовали 330 нардепов.

Этот документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Такими основаниями являются оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в частности путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации и/или республики Беларусь против Украины как внутреннего или гражданского конфликта, гражданской войны.

Предполагается, что в случае запрета судом политической силы имущество, средства и другие активы переходят в собственность государства.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией во время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.

28 марта партия Оппозиционная платформа за жизнь заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте.

21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

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