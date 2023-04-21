Зеленский подписал закон о запрете названий, связанных со страной-террористом Россией 21 апреля, 23:06 Улицу Московскую в Виннице переименовали в Мариупольскую (Фото:Иван Смиренский via Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 апреля, подписал закон о деколонизации топонимов в Украине.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в карточке закона.

Сообщается, что закон О внесении изменений в Закон Украины О географических названиях по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины был возвращен 21 апреля с подписью Зеленского.

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Этот закон предусматривает запрет на присвоение географическим объектам названия, возвеличивающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран.

Историк и народный депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович уточнил в Facebook, что закон вступит в силу через три месяца после опубликования.

После чего органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от символов «русского мира»: демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие.

Кроме того, должны быть переименованы и населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей или пропагандистов.