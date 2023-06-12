Зеленский подписал закон о переносе Дня победы на 8 мая. Этот день будет выходным 12 июня, 15:14 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 12 июня, подписал закон о переносе Дня победы на 8 мая. Этот день будет официальным выходным.

Согласно карточке законопроекта, теперь 8 мая в Украине будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов.

29 мая сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект № 9278 О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

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Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы.

8 мая 1945 вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне — 7 мая в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс.

С тех пор именно 8 мая в мире отмечают День Победы в Европе (V Day), ведь капитуляция Германии положила конец войне на континенте. А с 2005 года мир отмечает 8−9 мая еще как Дни памяти и примирения — в знак дани памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Праздновать в Украине завершение Второй мировой войны в Европе 8 мая начали общественные организации в начале 2000-х. 2014 этот формат на правительственном уровне поддержал Украинский институт национальной памяти и Министерство культуры.

2015 сначала указом пятого президента Петра Порошенко, а затем законами о декоммунизации ввели 8 мая как День памяти и примирения, праздничный, но не выходной день, оставив 9 мая Днем победы над нацизмом.

В 2022 году в Раду внесли законопроект об отмене 9 мая, установление 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне и предлагал 9 мая отмечать День Европы вместе с Европейским Союзом.