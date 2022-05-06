Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства 6 мая, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада (Фото:НВ)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства. Об этом сообщил в Facebook глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Как рассказал Стефанчук, теперь в законодательстве:



нет упоминания о «победе Великой Октябрьской социалистической революции»;

нет стремления воплощать « ленинские идеи построения коммунистического общества»;

ленинские идеи построения коммунистического общества»; нет ссылки на программы коммунистической партии;

нет приоритетов в правах « комсомольцев, коммунистов и прочих товарищей»;

комсомольцев, коммунистов и прочих товарищей»; «вычищены» почти 1200 актов органов госвласти и управления Союза ССР, Украинской ССР.

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Кабинету министров поручили в ближайшее время сделать это же на своем уровне и наработать новые Трудовой, Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.



Верховная Рада приняла закон о десоветизации украинского законодательства 21 апреля. Он был принят в первом чтении 20 мая 2021 года.

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