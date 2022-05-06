Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства

6 мая, 16:46
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Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства. Об этом сообщил в Facebook глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Как рассказал Стефанчук, теперь в законодательстве:

  • нет упоминания о «победе Великой Октябрьской социалистической революции»;
  • нет стремления воплощать «ленинские идеи построения коммунистического общества»;
  • нет ссылки на программы коммунистической партии;
  • нет приоритетов в правах «комсомольцев, коммунистов и прочих товарищей»;
  • «вычищены» почти 1200 актов органов госвласти и управления Союза ССР, Украинской ССР.
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Кабинету министров поручили в ближайшее время сделать это же на своем уровне и наработать новые Трудовой, Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/410057600941084

Верховная Рада приняла закон о десоветизации украинского законодательства 21 апреля. Он был принят в первом чтении 20 мая 2021 года.

https://www.youtube.com/embed/vfHcLvntTBs
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СССР Верховная Рада Законодательство Украины Советский Союз Десоветизация Руслан Стефанчук

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