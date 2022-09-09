Зеленский подписал указ об утверждении решения СНБО о санкциях против 606 лиц из руководства РФ

9 сентября, 02:15
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 637, утвердив решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 606 лиц из руководства РФ.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», — говорится в тексте указа.

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Контроль за исполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Среди подсанкционных лиц оказались: замглавы Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, представитель по вопросам природоохранной деятельности, экс-глава Администрации президента РФ и экс-министр обороны Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава правительства РФ Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, главнокомандующий войсками нацгвардии РФ Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр юстиции Константин Чуйченко.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия СНБО Санкции против России Владимир Зеленский

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