Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВЛК с 24 февраля
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, подписал указ о проверке решений военно-врачебных комиссий после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа опубликован на сайте главы государства.
СНБО решением от 30 августа поручил Кабмину в течение недели обеспечить создание рабочих групп, которые будут проверять обоснованность решений ВВК и медико-социальных экспертных комиссий об инвалидности и непригодности к службе с 24 февраля 2022 года.
В течение трех месяцев рабочие группы должны проверить все соответствующие решения с 24 февраля 2022-го и, если окажется, что решения приняли необоснованно, инициировать их пересмотр и передать информацию правоохранительным органам.
Также в течение двух недель должен быть обработан вопрос «особенностей пересечения границы» украинцами, признанными непригодными или ограниченно пригодными к службе.
В решении СНБО в том числе сказано, что Министерство здравоохранения вместе с Минобороны, Минцифры, Генштабом ВСУ и другими органами должны усовершенствовать систему медосмотров военно-врачебными комиссиями, установить сроки их проведения и обеспечить цифровизацию процессов.
Главы областных и Киевской городской государственных администраций вместе с начальниками ТЦК и СП должны в течение недели организовать систему мониторинга нагрузки на внештатные ВВК, чтобы при необходимости увеличить их количество.
Госбюро расследований, МВД, СБУ и Офису генпрокурора поручили «безотлагательно принять меры» для расследования коррупции в работе ВВК.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором анализировали работу военно-врачебных комиссий. По его итогам он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.
25 августа заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что правительство ввело электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.