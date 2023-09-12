Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВЛК с 24 февраля 12 сентября, 19:26 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 сентября, подписал указ о проверке решений военно-врачебных комиссий после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа опубликован на сайте главы государства.

СНБО решением от 30 августа поручил Кабмину в течение недели обеспечить создание рабочих групп, которые будут проверять обоснованность решений ВВК и медико-социальных экспертных комиссий об инвалидности и непригодности к службе с 24 февраля 2022 года.

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В течение трех месяцев рабочие группы должны проверить все соответствующие решения с 24 февраля 2022-го и, если окажется, что решения приняли необоснованно, инициировать их пересмотр и передать информацию правоохранительным органам.

Также в течение двух недель должен быть обработан вопрос «особенностей пересечения границы» украинцами, признанными непригодными или ограниченно пригодными к службе.

В решении СНБО в том числе сказано, что Министерство здравоохранения вместе с Минобороны, Минцифры, Генштабом ВСУ и другими органами должны усовершенствовать систему медосмотров военно-врачебными комиссиями, установить сроки их проведения и обеспечить цифровизацию процессов.

Главы областных и Киевской городской государственных администраций вместе с начальниками ТЦК и СП должны в течение недели организовать систему мониторинга нагрузки на внештатные ВВК, чтобы при необходимости увеличить их количество.

Госбюро расследований, МВД, СБУ и Офису генпрокурора поручили «безотлагательно принять меры» для расследования коррупции в работе ВВК.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором анализировали работу военно-врачебных комиссий. По его итогам он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

25 августа заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что правительство ввело электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.