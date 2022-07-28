Зеленский подписал указ о назначении Костина генпрокурором
Андрей Костин сменил Ирину Венедиктову на посту генпрокурора (Фото:НВ)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина новым генпрокурором.
Об этом говорится на сайте главы украинского государства.
«Назначить Костина Андрея Евгеньевича Генеральным прокурором», — отмечается в документе.
Указ подписан в четверг, 28 июля.
27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора. На этой должности он сменил отправленную в отставку Ирину Венедиктову.
В Офисе президента пояснили, что Зеленский выбрал Костина на эту должность, так как он сможет оптимизировать работу ведомства и в нем «нет намека на токсичность».
Сам президент назвал Костина «порядочным и профессиональным человеком».
Костин был нардепом от Слуги народа и главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.
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