Зеленский подписал указ о назначении Костина генпрокурором 28 июля, 10:29 Андрей Костин сменил Ирину Венедиктову на посту генпрокурора (Фото:НВ)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина новым генпрокурором.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

«Назначить Костина Андрея Евгеньевича Генеральным прокурором», — отмечается в документе.

Указ подписан в четверг, 28 июля.

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27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора. На этой должности он сменил отправленную в отставку Ирину Венедиктову.

В Офисе президента пояснили, что Зеленский выбрал Костина на эту должность, так как он сможет оптимизировать работу ведомства и в нем «нет намека на токсичность».

Сам президент назвал Костина «порядочным и профессиональным человеком».

Костин был нардепом от Слуги народа и главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.



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