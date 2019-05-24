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Зеленский подписал указ о мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Вчера, 22:37
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Зеленский подписал указ о мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях - фото

АП

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий ЧС природного характера в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, Кабмин должен безотлагательно обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий ЧС, усиление контроля над реализацией мероприятий по их преодолению.

Правительству поручено решить в установленном порядке вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий паводков и нормализации обстановки на пострадавших территориях.

Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должен обеспечить ликвидацию последствий ЧС, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.

Органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей предложено решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 24 мая от наводнения на Закарпатье пострадали более 240 домохозяйств, а также 2005 га сельхозугодий и пастбищ.

Теги:   Наводнение Администрация президента Украины Владимир Зеленский

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