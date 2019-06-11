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Зеленский подписал представление на увольнение Луценко

Сегодня, 15:27
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Зеленский подписал представление на увольнение Луценко - фото

НВ

Представление об увольнении Луценко внесут в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге.

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», — сказал он.

Рябошапка добавил, что представление на увольнение главы ГПУ передается для рассмотрения в Верховную Раду.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.

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Генпрокурор Юрий Луценко отказался уходить в отставку.

Позже он заявил, что покинет должность после проведения досрочных парламентских выборов.

Теги:   Владимир Зеленский Отставка Юрий Луценко

Спецтема   Зеленский — новый президент

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