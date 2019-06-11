Зеленский подписал представление на увольнение Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.
Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге.
«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», — сказал он.
Рябошапка добавил, что представление на увольнение главы ГПУ передается для рассмотрения в Верховную Раду.
Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.
Генпрокурор Юрий Луценко отказался уходить в отставку.
Позже он заявил, что покинет должность после проведения досрочных парламентских выборов.