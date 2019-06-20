Зеленский подписал первый закон на посту президента — видео Сегодня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Зе! Президент/Youtube Андрей Богдан и Владимир Зеленский Скриншот видео Зе! Президент/Youtube

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон относительно особенностей отпуска для усыновителей.

Об этом говорится в обнародованном командой Зеленского видео.

В частности, глава администрации президента Андрей Богдан обратился к главе государства:

«Господин президент, позвольте Вас попросить подписать первый закон в своей жизни».

После этого президент подписал документ.

Как сообщает Интерфакс-Украина, речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки», принятом 30 мая.

Сотрудникам, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней — при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Такой отпуск предоставляется при условии, что заявление об отпуске поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

На сайте Верховной Рады указано, что 19 июня закон возвращен с подписью от президента.

Закон опубликован в парламентской газете Голос Украины в четверг, 20 июня. Он вступает в силу на следующий день после опубликования.