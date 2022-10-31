Зеленский подписал декларацию с премьером Чехии о перспективе вступления Украины в НАТО 31 октября, 21:31 С подписанием документа зафиксирована поддержка Чехии перспективы вступления Украины в НАТО (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между странами в рамках стратегического курса Украины по вступлению в НАТО.

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Также в декларации высказана поддержка Чехии независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтверждена приверженность политике «открытых дверей» НАТО.

В декларации особо отмечено намерение Праги продолжить оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Киеву.

«Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только позволят условия», — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что Киев продолжит работать над подписанием таких деклараций с другими государствами.

Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.