Зеленский подписал декларацию с премьером Чехии о перспективе вступления Украины в НАТО
С подписанием документа зафиксирована поддержка Чехии перспективы вступления Украины в НАТО (Фото:Пресс-служба президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между странами в рамках стратегического курса Украины по вступлению в НАТО.
Также в декларации высказана поддержка Чехии независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтверждена приверженность политике «открытых дверей» НАТО.
В декларации особо отмечено намерение Праги продолжить оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Киеву.
«Мы зафиксировали эту декларацию, которая будет усиливать сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО в Украине. Чехия подтвердила, что поддерживает наше государство в том, чтобы мы стали полноправным членом Альянса, как только позволят условия», — сказал Зеленский.
Президент также сообщил, что Киев продолжит работать над подписанием таких деклараций с другими государствами.
Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.
2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.
В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.