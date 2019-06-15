Зеленский подаст в Раду законопроект о «перезагрузке» САП и НАБУ, если те не докажут эффективность за три месяца Вчера, 19:38 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский и руководители антикоррупционных органов пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если в течение трех месяцев органы не докажут свою эффективность.



Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка в эфире 112 канала (с 9:10 мин).

«Мы слышали в последнее время о серьезных коррупционных скандалах: Укроборонпром, Центрэнерго, несколько других уголовных производств», — отметил Рябошапка.

Он добавил, что Зеленский дал САП и НАБУ три месяца доказать свою эффективность.

«Если им это не удастся, тогда президент будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной „перезагрузке“ или одного, или двух антикоррупционных органов, в зависимости от того, кто из них не справился со своей задачей», — заявил Рябошапка.

31 мая Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

По словам Зеленского, наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.

Ранее Александр Данилюк заявил, что НАБУ и САП должны продемонстрировать результат.



В противном случае, по словам Данилюка, руководство ведомства ждет «перезагрузка».