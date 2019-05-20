Зеленский подарил полицейской букет цветов — видео
Президент Украины Владимир Зеленский вручил сотруднице полиции букет цветов.
Об этом сообщает ТСН.
«Мне здесь подарили цветы, можно я вам (подарю. — ред.)», — сказал он, вручая букет роз.
Полицейская дежурила в центре Киева вместе с коллегами во время инаугурации Зеленского в Верховной Раде.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.