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Зеленский подарил полицейской букет цветов — видео

20 мая, 15:52
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Зеленский подарил полицейской букет цветов — видео - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сотруднице полиции букет цветов.

Об этом сообщает ТСН.

«Мне здесь подарили цветы, можно я вам (подарю. — ред.)», — сказал он, вручая букет роз.

Полицейская дежурила в центре Киева вместе с коллегами во время инаугурации Зеленского в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.

Теги:   Цветы Полиция Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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