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Зеленский подал декларацию за 2018 год: вилла в Италии и миллионные доходы

20 мая, 14:43
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Зеленский подал декларацию за 2018 год: вилла в Италии и миллионные доходы - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, в которой указал виллу в Италии за почти 89 млн гривен и миллионные доходы.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

В частности, супруга президента Елена владеет квартирой в Крыму (Ялта), площадью почти 130 кв. м, также они арендуют квартиру в Великобритании площадью 91 кв.м.

В собственности у Зеленских жилой дом в Италии площадью 413 кв. м (не указан в декларации за 2017 год). Дом Зеленские приобрели в 2015 году за 88,6 млн гривен.

Также у президента с женой есть несколько квартир в Киеве и пять объектов незавершенного строительства — гостиничных номеров в Грузии.

Президент с супругой является конечным бенефециаром ООО «Киноквартал», ООО «СТУДИЯ КВАРТАЛ — 95», ООО «ЗЕЛАРИ ФИШ», Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Vilhar Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage inc (зарегистрирована в Белизе), San Tommaso SRL (зарегистрирована в Италии) .

Как пишет УП, если сравнивать с декларацией за 2017 год, из перечня компаний исчезла Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

В 2017 году по основному месту работы («Квартал 95») Зеленский заработал 4,2 млн гривен. Кроме этого, президент задекларировал еще 5,5 млн гривен дохода.

Супруга президента в прошлом году заработала 4,9 млн гривен. У Зеленских есть несколько часов марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобили — LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. В прошлом году у жены Зеленского был задекларирован еще и автомобиль BMW.

Президент Зеленский задекларировал три изобретения, три — полезные модели, более 30 торговых марок или коммерческих наименований.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Теги:   Е-декларирование Елена Зеленская Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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