Зеленский по итогам Ставки главнокомандующего: Видим перспективы на фронте и намерения российских террористов

23 декабря, 20:11
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 23 декабря.

«Провел сегодня Ставку — как обычно, предметно. Готовим ближайшие месяцы и, в общем, следующий год. Задачи наши — неизменны», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Президент напомнил, что цели Украины — это освобождение страны, безопасность украинцев, возобновление нашей страны после российских ударов.

«Заслушали сегодня на Ставке командующих. Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста — видим его намерения. И будем отвечать. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике», — добавил он.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что ВСУ готовятся к крупной военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе». В Минобороны сообщали, что наступление ВСУ возобновится, когда улучшатся погодные условия.

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Ставка верховного главнокомандующего

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