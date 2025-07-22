Президент подписал скандальный законопроект о НАБУ и САП, говорят нардепы (Фото: www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законопроект, уменьшающий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры, заявили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко .

«По информации нескольких моих источников, президент уже подписал принятый сегодня законопроект № 12414 о ликвидации НАБУ и САП. Game over», — написал Железняк.

Ранее источники NV Бизнес сообщили, что Зеленский планирует подписать законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро еще до того, как получит официальную позицию со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По их словам, содержание письма должно касаться просьбы отложить или ветировать законопроект.

Как отметили источники, в Офисе президента не ожидают никаких позитивных сигналов со стороны Евросоюза, однако Зеленский намерен быстро завершить процедуру подписания. Ожидается, что фон дер Ляйен направит личное письмо главе украинского государства в ближайшее время.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.