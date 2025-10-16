Зеленский подписал указ о назначении Решетиловой военным омбудсменом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) военным омбудсменом. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в Офисе президента.

Другим указом глава государства уволил ее с должности уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсменом.

«Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии», — подчеркнул Владимир Зеленский.

19 сентября президент отметил, что подписал соответствующий закон № 13266, а также — указ о создании Офиса военного омбудсмена. Кроме того, Зеленский утвердил положение о работе этой институции.

Офис военного омбудсмена будет постоянным вспомогательным органом при президенте. Он будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны — действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения военной службы и рассматривать жалобы. Кроме того, он может назначать проверки и нарабатывать решения. Военный омбудсмен ежегодно будет отчитываться президенту и Верховной Раде.

5 сентября в Киеве на Майдане Независимости состоялся протест, участники которого в частности требовали принятия закона о военном омбудсмене.

17 сентября 2025 года Верховная Рада во втором чтении проголосовала за закон о военном омбудсмене. «За» — 283. В первом чтении закон был принят 3 июня, после чего был доработан.