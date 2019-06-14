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Зеленский передал 200 машин скорой помощи в детские больницы

14 июня, 22:07
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Зеленский передал 200 машин скорой помощи в детские больницы - фото

Володимир Зеленський/Facebook

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский передал в детские больницы областных и районных центров 200 специальных машин скорой помощи.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

«Рядом со мной — одна из 200 специальных „скорых“, которые будут переданы им. Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами», — сказал он.

По его словам, 136 машин Peugeot и Ford поедут в города, а 64 Toyota Sequoia и другие автомобили с повышенной проходимостью передадут сельским общинам.

Первые 30 машин будут доставлены в больницы уже в ближайшие дни, остальные — в течение трех месяцев.

Теги:   Скорая помощь Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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